Sanremo 2025, Alessia Marcuzzi manda in tilt il Festival: "Reggiseno capez***lato?"

15 febbraio 2025 a

a

a

Un fischio, stile film anni 50, accoglie Alessia Marcuzzi quando appare in cima alle scale dell'Ariston. La co-conduttrice della finalissima del Festival di Sanremo sconvolge tutti elargendo abbracci a destra e a manca: a Carlo Conti sul palco, a Mara Venier seduta in prima fila, a un signore sconosciuto tra il pubblico. "Ho bisogno di contatto fisico, devo sentirmi a casa", spiega. Accontentata.

Intanto sui social i telespettatori vanno in tilt per l'abito nero, aderentissimo, semplice, sexy: uno tsunami erotico, con ampia scollatura sulla schiena che valorizza le curve perfette della 52enne romana. Ma c'è chi su X esagera...

"Signori Alessia Marcuzzi a Sanremo", "Alessia è rinata confirmed", "La bellezza di Alessia Marcuzzi outfit semplice poco trucco lei è bellissima", "La semplicità di Alessia Marcuzzi colpisce sempre", "La Marcuzzi sembra venuta da casa in fretta. Vestito e capelli, non pervenuti".

"Vorrei chiedere se la Marcuzzi indossa reggiseno capezzolato di Kim Kardashian grazie ciao", "Io come la Marcuzzi necessito di contatto fisico quando sono felice Bresh vieni qui e abbracciami", "Domani al Tg1 Conti in lacrime e con uno sfregio sulla fronte si scuserà con la moglie per aver abbracciato la Marcuzzi", "Le minnazze di Alessia Marcuzzi". Livello di testosterone decisamente oltre il livello di guardia.