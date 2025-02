Sanremo 2025, Rose Villain è un caso: si presenta in completo intimo, la Marcuzzi sbianca

15 febbraio 2025 a

a

a

Probabilmente non vincerà il Festival di Sanremo 2025, ma Rose Villain ha messo a ferro e fuoco la finalissima, scatenando il delirio dentro l'Ariston e soprattutto fuori, sui social.

Per presentarla, sesta cantante in gara, Alessia Marcuzzi co-conduttrice a fianco di Carlo Conti cita il meme che spopola sui social, soprattutto su Tik-Tok, in cui la cantante spiega come fare la mano ad artiglio. Questa mossa diventata virale è stata studiata a lungo e la cantante l'ha spiegata a Diletta Leotta su Dazn: dopo che la conduttrice le ha regalato una maglietta col numero 10 di calcio (lei è tifosissima dell'Inter e ha cantato anche l'inno del club) Rose Villain le ha spiegato come fare la mossa. "Artiglio, apre e poi ci vuole un ghigno finale". Movimento parte a sinistra, poi a destra quindi chiusura in alto con ghigno. Tutto molto bello, tanto che Marcuzzi riesce convincere pure Conti a imitarlo.

Il tempo si ferma però quando Rose appare in cima alle scale: abito nero ridottissimo, tutto trasparenze. Sotto, praticamente un completo intimo ultra-sexy. Su X i commenti sono in tilt, ma è proprio la Marcuzzi a sintetizzare il piacevole sgomento dell'Italia attaccata alla tv: "Mi sento male, quanto è bella. Ma è fuorilegge". Come il titolo della sua canzone, tra l'altro.