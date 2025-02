Sanremo 2025, il Lato B di Rose Villain? "Come hanno beccato Conti e Cattelan"

15 febbraio 2025 a

All'Ariston i più attenti in platea hanno pizzicato Carlo Conti e Alessandro Cattelan guardare estasiati Rose Villain mentre lasciava il palco, autentica dominatrice "in lingerie" della finalissima del Festival di Sanremo. Sguardi malandrini alla mise (e al Lato B) della interprete di Fuorilegge, che con il suo look ha scatenato un vero e proprio tsunami sexy in teatro e fuori, sui social.

Entrata trionfale per l'artista, arrivata sulle scale scortata da due bodyguard. Vestito trasparente tempestato di strasse, capelli azzurri raccolti in una lunga coda, Villain ha fatto ballare l'Ariston.

Ad Alessia Marcuzzi, co-conduttrice, è venuto quasi un mancamento: "Mamma mia, che bellezza. Mi sento male anche io. E' proprio fuorilegge". E alla fine dell'esibizione, Cattelan e Conti sono andati a ripatizione da Rose, per imparare una volta per tutte il gesto dell'artiglio, vero e proprio tormentone. "Artiglio, apre e poi ci vuole un ghigno finale". Movimento parte a sinistra, poi a destra quindi chiusura in alto con ghigno. Alè