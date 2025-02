Sanremo 2025, Alessia Marcuzzi cambia vestito: spacco inguinale

16 febbraio 2025 a

Visioni proibite al Festival di Sanremo. Dalle prime file dell'Ariston, i più fortunati avranno avuto un colpo d'occhio vietato ai minori perché abbondantemente dopo mezzanotte Alessia Marcuzzi procede al terzo cambio d'abito. Ed è un colpo al cuore.

Al primo abito in total black, sobrio davanti e sensualissimo dietro, aderente, sexy e con schiena a vista fino al coccige, la 52enne romana ha fatto seguire un vestito lungo rosso fuoco, alla Jessica Rabbit. Le forme, splendide, lo consentono. Ma è con il terzo che ha osato l'inosabile, perché lo spacco frontale sulla gonna lascia le gambe quasi completamente a vista.

Ad attenderla sul palco è rimasto Carlo Conti, letteralmente stordito da cotanta bellezza. E dopo aver "soccorso" l'ospite Vanessa Scalera, attrice interprete della fiction cult della Rai Imma Tataranni, il conduttore fiorentino si premura anche con Alessia: "Ce la fai?". La Marcuzzi, vera padrona della scena di questa finalissima, non ha problema e fila giù liscia, godendosi tutto l'applauso del pubblico in sala e i complimenti sui social.

La conduttrice di Boomerissima si è davvero goduta questa notte di gran gala, tra abbracci per tutti in avvio (da Conti a Mara Venier, fino a un signore a caso scelto nel pubblico) fino a un ingresso in retromarcia per mostrare l'ardita schiena nuda. Chapeau..