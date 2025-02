Sanremo 2025, tensione Fedez-Giletti dietro le quinte

Alessandra Menzani 16 febbraio 2025 a

Per la musica ma non solo. Il personaggio che ha fatto più parlare nella “settimana santa” di Sanremo è stato sicuramente Federico Lucia in arte Fedez. Per la canzone che parla di depressione, per la cover di Bella stronza dedicata a non si sa chi, e poi per un momento di tensione documentato da foto. Il rapper e Massimo Giletti avrebbero discusso dietro le quinte del Festival di Sanremo. Fedez e il giornalista si sono incontrati mercoledì, durante la seconda serata del Festival e hanno avuto un faccia a faccia che non si può definire cordiale, soprattutto da parte del cantante. Il video è stato pubblicato dal sito Mowmag. Insieme a Giletti c’era Damiano David. Fedez avrebbe saltato volutamente il giornalista per salutare il collega. Così Giletti ha chiesto spiegazioni trattenendolo (pare) dal braccio.

«Giuro che ti chiamo», dice Fedez a Giletti, mentre il conduttore lo trattiene dal braccio per chiedere spiegazioni. «Questa mela devi spiegare», dice con sguardo serio Giletti, che non si aspettava una reazione del genere da parte del rapper. Non è chiaro il m o t i v o dell’astio, ma probabilmente è riferito all'ultima puntata de Lo stato delle cose, il programma di Massimo Giletti. Puntata dove si è parlato molto di Fedez, sia sul lato gossip che su quello penale, per l’inchiesta l’ultras e la sua amicizia con Luca Lucci. C’è stato persino un momento in cui Fedez rischiava di non cantare più, dopo la pubblicazione delle intercettazioni tra il capo degli ultras arrestato per narcotraffico con Fedez ed Emis Killa.

«Fedez non è indagato: io sono un direttore artistico e non un giudice»: così Carlo Conti rispondeva in sala stampa a una domanda. «Sono un garantista- spiega ancora il direttore artistico- per quanto riguarda qualsiasi tipo di processo: è fondamentale la presunzione di innocenza. Se uno viene indagato - come è successo ad Emis Killa che ha preso l’intelligentissima decisione di ritirarsi, perché non avrebbe vissuto serenamente il festival -, sono scelte personali. Io ho avuto dall’azienda l’incarico di scegliere le canzoni, brani rappresentativi del mondo musicale». Insomma, una settimana tranquilla. Tanto che Striscia la notizia ha dato un Tapiro alla mamma di Fedez, Annamaria detta Tatiana, per le vicissitudini del figlio.