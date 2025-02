Sanremo 2025, la sparata femminista su Carlo Conti: "Sentito cosa dice alla Lamborghini?", video virale

16 febbraio 2025 a

Non poteva mancare la polemica su Sanremo a Festival finito. In queste ore sta facendo parecchio discutere i social un video reel della quarta serata di Sanremo 2025 in cui Carlo Conti "riprende" Elettra Lamborghini che si stava attardando nell'annunciare un cantante. Carlo Conti le dice: "Lamborghini puoi anche mettere anche il turbo eh...". La risposta è col sorriso sulle labbra: "Ok vado più veloce". Nulla di che. Ma tanto basta per scatenare la polemica femminista sul ruolo delle co-conduttrici: "Che brutto momento che è stato, quello in cui Conti ha richiamato Elettra Lamborghini, che stava cercando di fare al meglio il "compitino" che il conduttore le aveva assegnato: leggere due righe. Lo spazio delle co-conduttrici, che sarebbe meglio chiamare vallette semi-mute, è ridotto all'osso, ma pure in quei pochi istanti Conti non lascia loro lo spazio di parlare. Quanti passi indietro rispetto alla conduzione giocosa, leggera seppur professionale e garbata di Amadeus", si legge su DonnaPop.

E ancora: "Praticamente quest'anno le co-conduttrici vengono trattate come se fossero poco più che veline, devono semplicemente mostrare gli abiti, farsi aiutare mentre scendono dalla scale, ricevere domande misogene e ovviamente essere interrotte e imbeccate come se non sapessero leggere un gobbo e dire due frasi in croce. Ci lamentavamo tanto dei monologhi, ma almeno potevamo parlare. Quest'anno sembra di essere tornati al 1993". Parole che fanno discutere i social, ma ci sembra, davvero, di essere davanti all'ennesima folle polemica senza alcuna ragione di esistere.