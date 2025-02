Sanremo 2025, Carlo Conti: "Condurlo anche nel 2026?", la risposta preoccupa il pubblico

16 febbraio 2025 a

a

a

"È stata una bella edizione nel complesso, l’unica parola che posso dire è grazie. Sono tranquillo, sereno. Adesso c’è un pò di stanchezza, ma sono felice che le canzoni vadano forte in radio, e questo è l’importante. Non avevo ansia per gli ascolti, è il mio carattere, non mi esalto se le cose vanno bene e non mi abbatto se vanno male. Cerco di avere un equilibrio, dando il giusto valore alle cose della vita. Il lavoro è importante, ma le cose importanti sono altre". È tempo di bilanci per Carlo Conti ospite, in collegamento, con il programma "L’Indignato Speciale" su RTL 102.5.

Parlando delle polemiche sulla posizione in classifica di Giorgia e Achille Lauro, ha aggiunto: "La polemica fa parte della competizione, altrimenti non ci sarebbe Sanremo. Va bene così. È il Festival, con il suo parlare e sparlare, con le contraddizioni, la forza delle radio, dei social è un grande rito collettivo che ci mette insieme a parlare della stessa cosa". Sui commenti che hanno definito la sua conduzione "democristiana", a RTL 102.5 risponde: "Cosa significa Democristiano? Non lo so. Sono democratico e sono cristiano, forse è la fusione delle due parole". "Quando inizia il Festival la conduzione è l’ultima cosa - sottolinea Carlo Conti -. La direzione artistica è un’altra cosa, vuol dire decidere tutto, il cast, la scenografia, la commissione dei giovani. È un lavoro difficile da fare. L’anno prossimo? L’azienda mi ha chiesto di farlo per i prossimi due anni, vediamo... magari posso fare solo la direzione artistica, che è la cosa più importante, e non la conduzione. Poi vedremo. Adesso c’è tutto il tempo per pensarci. Intanto domani mattina mi sveglio e porto mio figlio a scuola". Poi, nel corso della conferenza stampa conclusiva, Conti ha precisato: "L’anno prossimo sarò sicuramente direttore artistico, come mi ha chiesto l’azienda, sul resto vedremo strada facendo. Ma penso di sì, che sarò ancora alla conduzione".