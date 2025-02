Sanremo 2025, Giorgia fuori dal podio? Carlo Conti rompe il silenzio sulla classifica: "Il tempo è galantuomo"

16 febbraio 2025 a

"Vi faccio notare che insieme ai fischi ci sono stati anche boati e applausi quando ho lanciato il televoto per la cinquina finale. Il festival ha dimostrato che questo fa un pò parte del dna del festival di Sanremo". Lo dice il direttore artistico Carlo Conti nel corso della conferenza stampa finale del festival di Sanremo commentando i momenti di caos che si sono vissuti ieri sera quando è stata annunciata la classifica finale di questo Sanremo 2025.

"Preferisco questo Ariston rispetto a quello di qualche anno fa, dove il pubblico era seduto e non faceva niente. Sono stato sorpreso anche io come il pubblico dei risultati, ma credo che la standing ovation per Giorgia ad esempio valga più di un primo posto al festival di Sanremo. Il tempo è galantuomo", aggiunge Conti. Poi aggiunge: "Se ho fatto degli errori in questo festival? Sì, ho sbagliato due cose: che ieri sera abbiamo finito troppo tardi, bisognava finire all’una e quarantacinque per esagerare, e l’altra è una cosa che ho sperimentato durante la serata delle cover, dove ho dato soltanto le prime dieci posizioni. Mi piacerebbe in futuro dare solo le prime dieci posizioni, e non tutto il resto".

Intanto, oltre allo share, c'è un altro dato che rincuora Conti mentre pensa ai suoi piccoli "errori": il Festival di Sanremo 2025 chiude con una raccolta pubblicitaria record. Il dato finale è stato di 65 milioni e 258mila euro, con un incremento dell’8,5% rispetto al Sanremo 2024, che si era chiuso con una raccolta di 60 milioni e 182mila. Record su record.