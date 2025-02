Sanremo 2025, "rumori inequivocabili": scoppia la passione dietro le quinte, un clamoroso retroscena

16 febbraio 2025 a

La passione sarebbe sbocciata a Sanremo. A kermesse conclusa, gira voce che alcuni cantanti non si siano trattenuti. Sui social, infatti, si vocifera che ci sarebbe stato un incontro decisamente passionale dietro le quinte: "Se*** al Festival", si legge su X. Qualcuno - stando a quanto riporta Leggo - avrebbe sentito addirittura provenire dei rumori inequivocabili dal dietro le quinte del teatro Ariston.

Il tutto sarebbe accaduto durante la seconda serata di mercoledì 12 febbraio, quella co-condotta da Carlo Conti con Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. "La notizia è uscita durante la seconda serata ed è lì che sarebbe successo qualcosa. Però in quella serata si sono esibiti meno Big e quindi la rosa si restringe", ha spiegato un tiktoker sui social. Al momento niente nomi dunque.

Anche se a parlare dei rapporti durante la kermesse era già stata Clara, cantante in gara: "Se**o qui? Io no però secondo me sì, qualcuno lo fa eccome vedendo certi cantanti". La stessa artista non ha preferito sbilanciarsi, ma c'è chi assicura che i nomi siano ben noti tra i partecipanti al Festival della musica. Non resta dunque che attendere qualche dettaglio in più dagli esperti di gossip.