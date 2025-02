Sanremo 2025, lo sfogo di Olly: "Non volevo vincere", Italia senza parole

17 febbraio 2025 a

Una vittoria inaspettata e quasi non voluta quella di Olly a Sanremo. "Non me l’aspettavo assolutamente. Ho scoperto cosa significhi ricevere tanto affetto in una sola settimana", ha ammesso reduce dal Festival che lo ha incoronato primo in classifica. Eppure, nonostante la felicità, l'artista non nasconde una certa preoccupazione. Alla domanda rivoltagli dal Giornale su una sua partecipazione all'Eurovision, risponde schietto: "Avessi potuto decidere io, non avrei vinto Sanremo. Non sono preoccupato dell’Eurovision, ho solo bisogno di prendere tempo, perché devo essere certo di farlo bene".

D'altronde Olly, classe 2001, è in continua gara con se stesso. "Voglio semplicemente diventare la versione migliore di me stesso". Non a caso, "l’unica gara che io faccio è sempre e solo contro me stesso. Sin da bambino mi porto dietro una profonda sensibilità, sono cresciuto in una famiglia in cui c’è rispetto e amore, e mio padre e mia mamma mi hanno insegnato a farmi qualche domanda in più".

E proprio mamma e papà sono state le prime persone che ha contattato: "Mio padre era fuori coi cani. Mi ha detto 'sono scioccato, non so cosa dire'. Manco io', gli ho risposto". Invece era tutto vero. Nonostante la vittoria, Olly intende mantenere i piedi per terra: "Voglio restare molto 'low profile', è parte del mio carattere. Alla base di tutto c’è anche del narcisismo, ma tengo ci sia soprattutto la sostanza di ciò che faccio".