Sanremo 2025, "mi spiace per quel che sta succedendo": Carlo Conti mostra l'sms ricevuto da Amadeus

Carlo Conti nella prima intervista post-Sanremo 2025, curiosamente concessa a Le Iene, ha parlato anche del suo rapporto con Amadeus, il predecessore, il conduttore che ha segnato un lustro di clamoroso successo che Conti è riuscito addirittura a migliorare. Alla domanda se si fossero sentiti durante la kermesse, il conduttore ha confermato: "Sì, ci siamo messaggiati prima e durante", dunque ha mostrato l'ultimo messaggio ricevuto da Ama.

Amadeus gli ha scritto giovedì: "Caro Carlo, sta andando alla grandissima, ti faccio i miei complimenti per i tuoi ascolti. Questo Festival è un successo... Mi spiace che qualcuno faccia un confronto quotidiano tra i tuoi ascolti e i miei. Tra noi non c'è uno che vince e uno che perde, ma ha vinto l'azienda Rai, ha vinto il Festival di Sanremo, abbiamo vinto entrambi. Io con i miei, tu con i tuoi... Goditi questo momento! Con stima e amicizia!".

Conti ha risposto con gratitudine: "Grazie Ama, è esattamente quello che ho detto oggi in conferenza stampa", dunque ha rimarcato come tra loro "non c'è rivalità. Siamo partiti a fine anni Settanta, abbiamo fatto una gavetta lunghissima, veniamo dalla stessa strada".

Quando l'inviato Stefano Corti gli ha chiesto se fosse pronto a condurre altri cinque Festival, Conti ha sorriso e tagliato corto: "No, tranquillo. Non ce la faccio fisicamente. Ho una certa età". Infine, quando gli è stato chiesto quanto abbia guadagnato per il Festival, Conti ha replicato con ironia: "Le cifre che tirano fuori sono sempre sballate, rientrano nel mio contratto Rai e, soprattutto, sono lorde". Cala il sipario.