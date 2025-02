La Volta Buona, lite in diretta tra i genitori di Giorgia: "Ma quale funerale?": Balivo in imbarazzo

17 febbraio 2025 a

a

a

"Dice che io chiacchiero tanto. Perché ho tanti fan e quindi racconto tutto a loro. E allora non mi ha fatto sentire il pezzo". A La Volta Buona, il talk show di Rai 2 condotto da Caterina Balivo, sono stati ospiti i genitori di Giorgia, fresca del Festival di Sanremo. La conduttrice ha fatto notare alla mamma della cantante che la figlia non le ha fatto ascoltare la sua canzone in anteprima.

Lei, sollecitata da Caterina Balivo, ha spiegato ai telespettatori di La Volta Buona che l'artista aveva paura del suo giudizio. E subito il papà è intervenuto per darle manforte: "La mamma è una criticona. E allora Giorgia non gliela fa sentire apposta. Però siamo criticoni tutte due". "Io critico tutto. Critico i capelli, il look, purtroppo ho questo carattere. Che devo fa?", ha replicato lei.

"E comunque Olly...": Giorgia, le clamorose parole a Striscia la Notizia

Elsa, la mamma di Giorgia, ora dedica alla scrittura. L'ultima opera? "Un libricino contro gli uomini", ha dichiarato alla Balivo. "Questo libro - ha proseguito - comincia così: 'Quanto mi piacerebbe partecipare al tuo funerale'".A quel punto, il padre - da qualche tempo divorziato dalla moglie - si è sentito chiamato in causa: "Ma quale funerale? Il mio? Stiamo facendo una figuraccia davanti a tutti".