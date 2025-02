Casa a Prima Vista, "diciamolo chiaramente": la confessione hot di Gianluca Torre fa calare il gelo

18 febbraio 2025 a

Ecco spiegato perché Casa a Prima Vista è tra gli show più amati dai telespettatori italiani. Non è solo il format - avvincente - a convincere il pubblico. Le sta del programma televisivo, infatti, riescono a intrattenere i loro fan grazie alla simpatia. Un esempio? Il team milanese, quello composto da Gianluca Torre, Mariana D'Amico e Ida Di FIlippo. Oltre a essere colleghi e avversari nelle vendite, i tre sono anche ottimi amici. E sui social regalano sempre ai loro follower momenti di svago e spensieratezza.

Ieri, lunedì 17 febbraio, è andata in onda la prima puntata della quarta stagione di Casa a Prima Vista. E, per l'occasione, le star dello show di Real Time si sono radunate dentro una stanza di un noto albergo milanese. Come nella passata stagione, ad avere la meglio è stato Gianluca Torre. E, in una storia postata su Instagram, ha mostrato i suoi festeggiamenti dopo la fine della puntata.

"Quelle 15 puntate sono state una tortura": il dramma di Gianluca Torre a "Casa a prima vista"

Prima, però, si era reso protagonista di un siparietto tutto da ridere. Seduto in mezzo a Ida Di Filippo e Mariana D'Amico, Torre si è lasciato baciare dalle sue colleghe. Ma subito dopo ha esclamato: "Nooooo. Adesso, le mie fan adesso si ingelosiscono". Ida, però, ha replicato: "Ma era solo un bacino". E a quel punto Torre l'ha buttata in caciara: "Diciamolo chiaramente. Tra di noi non c'è solo amicizia... c'è qualcosa di più".