Affari Tuoi, "ti auguro il mondo che per te è anche poco": chi ci prova con Morena. De Martino sconvolto

Martedì 18 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game shoow di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di scoprire chi sarà il concorrente di questa sera, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Veneto. Il suo nome è Martina, viene da Legnano - in provincia di Verona - ed è un'infermiera. La concorrente invece è Morena, in rappresentanza della Regione Sardegna. "Baila Morena", come la ribattezzata Stefano De Martino. Lei fa la toulettatrice, ha deciso di giocare con sua sorella Tamara - che si sta laureando in Scienze Politiche - e hanno pescato il pacco numero 9.

Ancora una bella ragazza che gioca come concorrente di Affari tuoi. E come sempre i telespettatori di Affari Tuoi non perdonano questa peculiarità del programma condotto da Stefano De Martino. Ma questa volta qualcuno ha notato un certo feeling tra Morena e un altro pacchista. Il poliziotto, in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia sarebbe stato molto dolce nel rapportarsi con la concorrente della Sardegna. "Ma questa estrema dolcezza del Friuli verso la Sardegna? Mmmmhh qui gatta ci cova", ha scritto Stefy su X.

Ma secondo qualche altro telespettatori sarebbe solo un comportamento consueto per il poliziotto. Agata, per esempio, sostiene che faccia il provolone con tutte le belle concorrenti. "Il poliziotto che fa il lumacone con tutte le concorrenti donne...ahahahah..", ha commentato. In effetti, la sua frase era proprio un tentativo di approccio amoroso: "Ti auguro il mondo che per te è anche poco".