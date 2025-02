Affari Tuoi, Stefano De Martino inveisce contro Gaetano: "Ma sei un cret***". Cosa è successo

18 febbraio 2025 a

Storia a lieto fine quella di Morena e Tamara, le due sorelle che hanno giocato nella puntata di martedì 18 febbraio di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Le due sarde, in rappresentanza della loro Regione, sono riuscite a portarsi a casa la bellezza di 50mila euro. Una vittoria meritata, perché le ragazze hanno confidato sulla loro strategia fino alla fine. Ma la puntata ha regalato tante altre gioie.

Un esempio? A inizio puntata Angelo, poliziotto e rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia, ci ha provato spudoratamente con Morena. "Ti auguro il mondo - le ha detto guardandola negli occhi -, anche se per te è poco". Poi Mimmo da Foggia è letteralmente impazzito. Arrivato il momento delle presentazioni, il rappresentante della Regione Puglia ha concluso il suo intervento mimando il verso del cane: "Bau, Bau". E Stefano De Martino non ci ha più capito niente: "Ma ce ne è uno normale?". Evidentemente no.

"Ma ce ne è uno normale?". Mimmo impazzisce in diretta, Stefano De Martino in imbarazzo totale | Video

E ancora, Gaetano. Poco prima che Stefano De Martino svelasse il valore del pacco nelle mani della concorrente, Gaetano ha interrotto il conduttore chiamandolo per nome: "Stefano!". "Chi è?", ha replicato lui. "Ma che sei? Un cret***", ha chiosato tra le risate del pubblico in studio.