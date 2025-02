L'Eredità, Daniele alla Ghigliottina: "Eccone un altro", devastato dopo i titoli di coda

19 febbraio 2025 a

a

a

"Se è davvero torta, ancora una volta troppo facile, come da un po' di sere". La lamentela di un telespettatore de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, centra un punto: le ultime risposte della Ghigliottina, a giudicare dalle reazioni dei fan che commentano in tempo reale le partite su X, non sono state esattamente impossibili.

Eppure il giocane campione confermatosi tale, Daniele, pur stimato praticamente da tutti ha sempre fallito, mandando in fumo dei bei bottini. Prima 100mila euro, poi 50mila euro: niente da fare.

Le cinque parole indizio martedì sera sono "matta", "miscela", "paradiso", "matrimonio" e "faccia". Qualcuno sui social ci prova con "acqua", altri con "carta". C'è chi la butta lì e dice "torta", per scoprire poi che la sua era proprio la risposta corretta. Daniele invece in studio arranca e fallisce, di nuovo. E parte l'amara presa d'atto di molti sui sostenitori.

"Chi è Franco Simone?". Daniele, delirio dopo i titoli di coda de L'Eredità

"Da come è preparato lo immaginavo più bravo alla Ghigliottina...", "Mannaggia, un altro bravissimo che non indovina la ghigliottina. Peccato!", "Il Paradiso può attendere, la vincita alla ghigliottina pure", "Daniele sei bravissimo ma alla Ghigliottina non hai intuizione!!!", "Diavolo Daniele, come buttare via 50.000€!!!!", "Non è esperto di torte. È un ragazzo". Piccola consolazione: "Daniele mi piace tantissimo!! Simpatico!!". Basterà per portarsi a casa il malloppo?