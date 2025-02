Emis Killa, bomba su Fedez: "Con lui ho avuto più pazienza degli altri"

19 febbraio 2025 a

Doveva essere il trentesimo concorrente del Festival di Sanremo, ma alla fine Emis Killa ha rinunciato, perché indagato a Milano nell'ambito dell'inchiesta Doppia curva sul rapporto e gli affari tra le curve di Milan e Inter e diversi vip.

"Non ho voluto partecipare al Festival io. Non ero escluso da regolamento, se avessi voluto, avrei potuto partecipare. Ho deciso io di fare un passo indietro - ha spiegato il rapper ad Alessandro Cattelan, ospite di Stasera c'è Cattelan su Rai 2 -. C’è un indagine in corso, ma non ne posso parlare. E per questo motivo ho deciso di non partecipare. Io sono tranquillo, ma volevo andare a Sanremo per parlare della mia musica, quest’anno sarebbe stata messa in secondo piano. Non volevo polemiche, quando andrò a Sanremo vorrò parlare solo della musica senza avere cose che spostano dall’attenzione".

"Appena siamo venuti a conoscenza di questa cosa abbiamo contattato la produzione di Sanremo e glielo abbiamo detto. Non ci siamo parlati direttamente io e Carlo Conti. A lui ho mandato un messaggio per ringraziarlo perché mi ha sempre difeso e si è dimostrato un uomo con la U maiuscola", ricorda ancora Emis Killa, che ha sempre avuto un rapporto molto intenso con Fedez.

"Ha un carattere un po’ particolare diciamo che io ho avuto più pazienza degli altri, diciamo così. Mi è piaciuto molto al Festival, ne è uscito bene. Mi ha detto 'Spero che questo sia per me un nuovo inizio' e io gli ho detto 'Se non fai la testa di ca***o come al solito sicuramente sarà un nuovo inizio'. Bello che ne sia uscito da musicista mentre si parlava di lui per altro. Lo aspettavano tutti al varco, non era da tutti andare in un contesto del genere, in quella posizione. Ne è entrato con un mirino in testa e ne è uscito da vincitore".

A giudicare dalle stroncature ricevute alla vigilia dai giornalisti, Emis Killa avrebbe invece rischiato una Caporetto con la sua Demoni. "Quando ho letto le pagelle ho pensato 'Ma che faccio così schifo?' - scherza ora -, mi avevano messo penultimo davanti solo Marcella Bella. Eppure al Festival c’erano canzoni peggiori delle mie, una mattonata nelle pa***e incredibile. I miei preferiti? Bresh, Olly, Lucio Corsi, Brunori Sas, Gaia, Noemi e Joan Thiele. A lei ho anche mandato un messaggio e non mi ha risposto, non la saluterò mai più... No, sto scherzando, sarà stata presa dal Festival".