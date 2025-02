Casa a Prima Vista, sfregio di Ida Di Filippo a Gianluca Torre: come chiama il nuovo collega

19 febbraio 2025 a

Non bastava l'annuncio, io della conduzione di un nuovo programma. Ida Di Filippo ha lanciato una frecciatina clamorosa al suo collega di Casa a Prima Vista Gianluca Torre. La star televisiva, con un post su Instagram, ha informato i propri follower della nuova avventura televisiva che la vede come protagonista. L'agente immobiliare è pronta a partire con Tommaso Foglia per un tour gastronomico di tutta la Penisola. Insieme a lui girerà l'Italia alla ricerca di nuovi sapori. Su Food Network canale 33 arriva Pazzi di dolci, in onda in prima tv dal 20 febbraio ogni giovedì alle 22:00.

A consigliare le tappe del loro itinerario saranno gruppi di parenti e amici di varie località d’Italia, veri appassionati di dolci, che li inviteranno a visitare le loro città e a degustare le specialità più tipiche della zona, prima nelle loro pasticcerie del cuore e poi direttamente a casa loro per una merenda coi fiocchi.

Clamoroso tradimento di Ida Di FIlippo, Casa a Prima Vista, in quale programma la vedremo | Guarda

Come detto, Ida Di Filippo ha trovato il suo nuovo collega preferito. È bastata una parola per "liquidare il povero Gianluca Torre, che è sempre stato soprannominato da lei "Biscottino". Nel suo post su Instagram definisce infatti Tommaso Foglia "Zuccherino". "Siamo PAZZI di dolci - ha scritto Ida Di Filippo -. Io e zuccherino Tommaso Foglia partiamo per un viaggio golosissimo, o meglio dolcissimo, alla ricerca del dolce perfetto. Non possiamo svelarvi troppo, ma sicuramente vi garantiamo tanto divertimento e tanti assaggini".