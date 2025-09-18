Libero logo
giovedì 18 settembre 2025
Casa a Prima Vista, bomba di Patalano: "Cosa non puoi dire a fine programma"

(Real Time, Casa a Prima Vista)

2' di lettura

Isidoro Patalano ha partecipato alla puntata del 15 settembre di Casa a Prima Vista, il programma di intrattenimento televisivo in onda su Real Time. E ha rivelato alcuni dettagli succosi su come funziona lo show. Il giornalista, accompagnato dall'amica Cristina, era alla ricerca di un bilocale a Milano. Il suo budget era di circa 400mila euro. E, nello specifico, aveva richiesto espressamente un immobile con un posto bici e anche un balcone con i fili per il bucato. Niente di troppo bizzarro, trattandosi di una metropoli italiana. Così si è rivolto ai tre agenti di Casa a Prima Vista: Ida Di Filippo, Marianna D'Amico e Gianluca Torre.

Alla fine la puntata è stata vinta da Ida Di Filippo. Ma Isidoro ha deciso di non acquistare l'immobile proposto dall'agente immobiliare dello show. "Non ho comprato la casa di Ida, per motivi personali mi sono fermato con la ricerca", ha spiegato l'acquirente. "Al momento vivo in affitto nello stesso appartamento in cui ero prima - ha proseguito -. In realtà, però, mi piacevano sia la proposta di Ida che quella di Mariana, la migliore come rapporto qualità-prezzo".

Patalano ha poi svelato cosa accade dopo la scelta finale: "Per i fini del programma, non puoi dire che nessuna delle tre soluzioni ti piace, devi sceglierne una. La trattativa e l'eventuale offerta però avviene in altra sede, perché altrimenti farebbero vedere anche questa parte in video. Nel mio caso specifico, io non mi sono più fatto sentire per motivi personali e non ne abbiamo più parlato".

casa a prima vista isidoro patalano ida di filippo

