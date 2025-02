La Volta Buona, l'affondo di Valerio Scanu contro Mogol: "Saper cantare non è una colpa"

20 febbraio 2025 a

Le dichiarazioni di Mogol su Giorgia stanno facendo molto discutere. Il celebre paroliere, fra gli altri, di Lucio Battisti ha spiegato che l'artista canta "come 30 anni fa". La sua voce, quindi, sarebbe "antica". E, come se ciò non bastasse, si è anche offerto di regalarle un corso di gratuito di canto. Come se Giorgia fosse una trapper qualsiasi che si esibisce solo con l'autotune. Il mondo della musica è sceso dal palco in difesa di Giorgia. E tra questi si è fatto sentire anche Valerio Scanu.

Ospite di La Volta Buona, la trasmissione televisiva di Rai 2 condotta da Caterina Balivo, Valerio Scanu ha commentato imbarazzato l'esternazione di mogol su Giorgia. "Guarda... nel 2025 saper cantare è un colpa - ha detto l'artista -. Sicuramente i manager di Mogol dovrebbero consigliargli meglio. Se dici una castroneria del genere poi diventi poco credibile. Come si fa a dire che Giorgia canta come cantava 30 anni fa? Canta bene come cantava trent'anni fa. Non mi sembra una voce antica. E poi vuole offrirle un corso nella sua scuola? Ma dai...".

Anche Cristiano Malgioglio si è esposto in difesa di Giorgia: "Oggi sono molto nervoso per quello che ha detto Mogol su Giorgia: il signor Mogol dovrebbe andare a scuola da Giorgia perché Giorgia non ha una voce, ha uno strumento. È la più grande cantante della sua generazione, oggi non c’è una voce come la sua".