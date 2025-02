La Volta Buona, Maria Tomba spiazza Balivo: "Sono stata al concerto di Tommy Cash, cosa è successo"

21 febbraio 2025 a

A La Volta Buona, oltre a festeggiare il 45esimo compleanno della conduttrice Caterina Balivo, tiene ancora banco il tema del rappresentante italiano alla prossima edizione degli Eurovision. In un primo momento si pensava che potesse andare Olly, dato che ha vinto il festival di Sanremo. Ma il cantante ligure non sembra troppo entusiasta di partecipare al grande evento. Alcuni hanno proposto la candidatura di Gabry Ponte che, con la sua Tutta l'Italia, ha fatto - appunto - ballare tutto il Paese.

Ciò che è sicuro riguarda chi sarà il rappresentante dell'Estonia. Si chiama Tommy Cash e con la sua Espresso macchiato sta facendo molto discutere. In effetti il suo brano altro non è che una colossale presa in giro delle solite abitudini degli italiani. "C'è una persona che è stata al concerto di questo ragazzo, di questo cantante - ha spiegato Caterina Balivo ai telespettatori di Rai 2 -. Ma davvero? Sì, Maria Tomba".

"Sì, sono stata al concerto di Tommy Cash, è un artista che provoca - ha risoposto lei -. In Italia è venuto a Milano i primi di dicembre dell'anno scorso. Ero molto curiosa, poi lui tra l'altro è molto provocatorio. Anche nella visione che ha, se si vanno a vedere i video musicali che fa sono molto... cioè, da un lato fanno anche riflettere e dall'altro è molto diretto anche per le dinamiche di cui parla. Si serve di musica elettronica ed è molto esuberante".