Domenica In, Venier inspiegabilmente travolta: "Ma come può pensare di aprire con lui", chi c'è in studio

Nuova puntata di Domenica In se subito partono le polemiche. Su X anche nel corso della puntata di oggi, domenica 23 febbraio, Mara Venier è finita in modo inspiegabile nel mirino per aver scelto di aprire la puntata con un grande artista, molto amato dal pubblico e acclamato anche a Sanremo (dove ha vinto), stiamo parlando di Francesco Gabbani.

La Venier non fa in tempo a presentarlo che subito i leoni da tastiera si scatenano: "Ma come può pensare la Venier di aprire con Gabbani? Contro Elisa poi. Tutto può accadere, però...", tuona un utente. E ancora c'è chi se la prende con Gabbani, altro affondo inspiegabile: "Che noia quando i saltimbanchi si autoconvincono di essere diventati filosofi e salvatori del mondo . cantate e fatela finita...".

Ma c'è anche apprezza la presenza di Gabbani in studio per raccontare il suo Sanremo: "Francesco dovresti condurre tu il prossimo festival". E ancora: "Francesco oggi ci sei tu a Domenica In ed è uscito il sole". Insomma i fan del cantante toscano hanno letteralmente invaso X mettendo a tacere gli attacchi gratuiti che sono arrivati da qualche haters. Anche per questa settimana la polemica su Domenica In è arrivata come sempre puntuale...