Verissimo, il dramma di Selvaggia Lucarelli: "Ho visto mia madre spegnersi"

Selvaggia Lucarelli è stata ospite di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La firma del fatto, reduce dall'esperienza da inviata alla 75esima edizione del Festival di Sanremo ha parlato della sua vita privata. E ha anche raccontato alcuni aneddoti sconvolgenti.

In particolare, Lucarelli ha parlato della malattia di sua madre. "Abbiamo visto una donna spegnersi, i miei erano cane e gatto e litigavano sempre, è stato il rapporto più conflittuale che abbia visto”, ha confessato. Un dettaglio personale che condivide proprio con Simone Cristicchi, da lei molto criticato per aver parlato di sua madre a Sanremo.

Selvaggia Lucarelli ha poi confessato di essere nata dopo che la madre aveva già avuto nove aborti spontanei. In fondo la sua nascita è stato un piccolo miracolo. "Ha perso un figlio, provava a rimanere incinta ma aveva una serie di aborti spontanei, dopo nove aborti ha rinunciato all’idea di avere un figlio in maniera naturale e hanno fatto domanda di adozione - ha spiegato -. Mia mamma è rimasta incinta senza accorgersene, sono stata molto brava, ha portato avanti la gravidanza per alcuni mesi e quando lo ha capito la fase critica era superata, poi sono nata io”.