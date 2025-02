Affari tuoi, "il gelo proprio". Giorgio brucia 100mila euro, la reazione del padre: caos dopo i titoli di coda

24 febbraio 2025 a

"Se fosse successo al contrario, cioè tutti uomini tranne due donne, avrebbero già convocato in Commissione di Vigilanza mezza dirigenza Rai. Così, invece giustamente, nulla da dire". Ad Affari tuoi diventa un piccolo caso il "casting", con un telespettatore che su X condivide il sorriso sornione di Stefano De Martino, vero e proprio dominus del quiz show dell'access prime time di Rai 1.

Nel frattempo, però, gli appassionati si dividono sulla partita di Giorgio, andata in onda domenica sera. Il giovane imprenditore agricolo delle Marche (in provincia di Fermo) è accompagnato in studio dal padre Silvano, alla fine strappa 35mila euro al Dottore. Festa grande, con due pacchi da aprire: uno blu, con 20 euro, e uno rosso con ben 100mila. Sfortuna vuole che tra le mani figlio e papà avessero proprio il pacco più pesante.

Sui social, parte la canonica raffica di commenti: "Lasciate Giorgio in trasmissione! È davvero troppo ma troppo simpatico", invoca un telespettatore. "No vabbè, questo aveva beccato i 100k su 3 pacchi blu e 2 rossi", "Il dottore PASQUALO voleva aiutarlo", "Che nel suo pacco non ci fosse niente era chiaro fin dall'inizio. Se lo apriva, restava con 20.000 e 100.000 ed era un'altra storia", "E' così caotico Giorgio, lo adoroooo. Mi mancherà".

E ancora: ""Ecco lo sapevo... avevo ragione io... aveva 100.000 euro... purtroppo nessuno è stato capace di farglielo capire...", "Comunque Stefano glielo aveva detto in tutte le lingue del mondo di non accettare l'offerta, lui suggerisce", "Io che urlo per Affari tuoi ma ovviamente avrei accettato anche io i 35mila euro perché come si fa? Uno non può rischiare così tanto!!!", "Che distacco però tra lui e il papà. Il gelo proprio", "Porca miseria aveva preso 100k".