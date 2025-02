La volta buona, il dramma di Giancarlo Magalli: "Con chi mi ha messo le corna mia moglie"

24 febbraio 2025 a

Una dolorosa, dolorosissima storia di corna vip. Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, su Rai 1, è Giancarlo Magalli in persona a confessare quanto gli è accaduto anni fa.

Nel 1989, il popolare conduttore de I fatti vostri (che negli stessi studi appena qualche settimana fa si era incontrato per la prima volta con Adriana Volpe, dopo anni di gelo tra insulti e cause legali) si è sposato con Valeria Donati. I due hanno avuto una figlia, Michela nel 1994, ma ha divorziato dopo 20 anni. I loro rapporti sono rimasti affettuosi e amichevoli, ma oggi Magalli non può ricordare quei fatti con un pizzico di amarezza. A far saltare il loro rapporto, infatti, è stato il tradimento della moglie con il suo psicologo.

"Nella relazione con Valeria è entrato un disgraziato che ha sfruttato il suo ruolo, quello dello psichiatra che doveva aiutarla a superare un momento di stress e invece ha fatto tutt’altro", le parole esplicite di Magalli che fanno gelare il sangue alla Balivo, agli altri ospiti in studio e ai telespettatori.

"Il suo psicologo l’ha convinta che la nostra relazione era sbagliata e mi ha lasciato. La verità è che lui voleva conquistarla. Alla fine loro sono stati insieme e io mi sono dovuto fare da parte perché lei pensava di essere innamorata di lui". "Chi lavora con il cervello degli altri sa anche come manovrarlo - prosegue Magalli -. Io sono stato signorile, gli ho detto 'Se non te ne vai, te meno'. Lo odiavo a morte, sono andato all’ordine dei medici per denunciarlo, un medico non può innamorarsi della paziente, soprattutto gli psichiatri. C’è il transfert emotivo".

Quando la relazione tra Valeria e lo psicologo è naufragata, dopo non molto tempo, Magalli ha provato a riconquistare l'ex moglie, invano. Ne è nata però una nuova relazione: "Ho aspettato che se ne andasse perché lei si è accorta che non era una persona giusta. L’amicizia era salda e quindi adesso siamo in ottimi rapporti".