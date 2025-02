La Volta Buona, Caterina Balivo sbotta contro Giancarlo Magalli: "Non fa ridere"

24 febbraio 2025 a

a

a

Caterina Balivo bacchetta Giancarlo Magalli. Accade durante la puntata de La Volta Buona in onda lunedì 24 febbraio su Rai 1. Qui, tra gli ospiti, c'è Francesco Monte. Il ragazzo, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, ha visto la sua relazione finire durante il Grande Fratello. La sorella di Belen, che stava partecipando al reality mentre Monte era fuori, ha avuto una liason (ora sono marito e moglie) con Ignazio Moser. Un vero e proprio tradimento che ha segnato Monte. "Come ci si sente? - ha risposto l'ospite alla conduttrice -. Vorresti sparire".

Da qui la battuta infelice di Giancarlo Magalli, anche lui presente in studio: "O vorresti sparare". Inizialmente Balivo si è lasciata andare a una risata, salvo poi farsi seria e redarguire Magalli: "No, ci sono dei casi seri". E ancora: "Magalli non fa ridere, prima della battuta arriva la cattiveria". Il riferimento ovviamente è ai tanti casi di femminicidio, su cui la conduttrice non intende scherzare.

"Ha tempo fino a metà marzo": il cantante estone che infanga l'Italia spalle al muro

Non è comunque la prima volta che Balivo sbotta in studio. È accaduto giorni fa sulla partecipazione all'Eurovision di Tommy Cash. L'artista estone gareggerà con il brano "Espresso Macchiato", una sorta di satira sull'Italia. Una canzone piena di luoghi comuni e che tira in ballo anche la mafia.