Sanremo 2025, "se***o nei camerini": spuntano i nomi di due cantanti

26 febbraio 2025 a

Sanremo ancora sulla bocca di tutti. Da giorni non si fa che parlare di un retroscena confermato da vari artisti in gara. Quale? Una passione scoppiata nei camerini. Anzi, come hanno vociferato in molti, "se**o e rumori" nel dietro le quinte della kermesse. Accertato o quasi il pettegolezzo, ora tocca capire chi sono i protagonisti. Ed ecco che entra a gamba tesa un altro rumors: una possibile liason tra Gaia e Olly. Il vincitore dell’ultimo Festival e la cantante arrivata da Amici "si sono innamorati". A dirlo il settimanale DiPiùTv.

A far pensare a un avvicinamento, una dedica lasciata da lui per lei prima di entrare in scena: "Spacca tutto, sei magnetica sul palco!", firmandosi "Olly x Gaia". Non è mancata la replica della cantante: "Sei luce! Grazie per la tua musica!", con la sua firma, accompagnata da un cuore. Ma non finisce qui.

Una fotografia pubblicata su Instagram da Gaia riporta un commento di Olly che le scrive: "Stupenda". E chi ha vissuto il dietro le quinte del Festival è convinto che "tra quei due ragazzi, tutti e due giovani e lanciati, è nata una bella storia". Che siano loro dunque gli artisti che hanno dato libero sfogo alle loro passioni?