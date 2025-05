Gaia, il momento più imbarazzante al Concertone

Eppure qualcuno ha notato qualcosa di strano nella sua voce. E sui social è scoppiata la polemica. Il motivo è chiaro: l’artista aveva ancora attivo l’autotune, con cui evidentemente si è esibita poco prima. "Un po’ di casino per la mia band e per tutte le persone che hanno reso possibile questa giornata – ha detto chiedendo poi l’applauso del pubblico – Tutte le persone che stanno dietro il palco".

Momento di imbarazzo per Gaia . La cantante, sul palco del Concertone del Primo maggio, è stata pizzicata con l'autotune. Si tratta di uno strumento software per la correzione dell'intonazione vocale ormai molto utilizzato dai cantanti, ma anche parecchio criticato. L'imprevisto è accaduto mentre l'artista si apprestava a salutare il pubblico e ringraziare i tecnici del palco del Primo maggio in piazza San Giovanni.

E ancora: "È importante fare luce su quanto queste persone sono fondamentali, noi senza di loro non saliamo qui su e non ci divertiamo". Ma i commenti negativi non sono mancati. "Gaia che cerca di fare un discorso serio con nel mentre l’autotune icona", si legge su X. "Voglio nomi e cognomi di chi ha pensato fosse una buona idea aggiungere l'autotune alle esibizioni di Gaia quando non ne aveva bisogno e oltretutto settarlo così di m**da se vi prendo...", "Gaia sei talentuosissima e io ti adoro (nella top più ascoltate di sempre) ma questa tua "autotune era" è assolutamente inutile vista la tua grande voce". Insomma, l'autotune non è anadato giù.