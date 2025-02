Il divertimento è Italian Style: al The Beach arriva Guè, BadVice fa ballare Venezia e  cresce il successo di Hotel Costez e Costez

26 febbraio 2025 a

Si parla troppo spesso di crisi delle discoteche e del divertimento. E' probabile, invece, che siano in crisi soltanto locali, organizzatori e dj che propongono party, eventi e musica che oggi non piace. Più che un periodo di crisi, stiamo vivendo un momento di cambiamento. Ad esempio, a Milano la geografia del clubbing si è evoluta. Se tiene la proposta del Play Club, aperto con grande successo più sere a settimana in zona Corso Como, dalla Riviera Romagnola è arrivato in città il Pineta. Ed è nato il Philipp's Club and Restaurant (creato da Philipp Plein). Da settembre arriverà pure il Twiga di Leonardo Maria del Vecchio che ha comprato il marchio da Flavio Briatore. Perché la voglia di far tardi con stile, prima di tutto in stile italiano, resta. Ovunque nel mondo.

C'è, ad esempio, a Sharm el Sheikh, dove il successo di The Beach Luxury Club continua. Aperto di giorno, tutto l'anno, come beach club, di sera e di notte si trasforma in un luogo in cui godersi emozionanti dinner show con decine di artisti internazionali (nella foto) e poi ballare fino all'alba. Non è tutto. A volte Manuel Dallori, il creatore di The Beach, spesso propone grandi eventi. E' quel che succede il 24 aprile alla The Desert Arena, quando sul palco come special guest arriva Guè, senz'altro tra i più importanti rapper italiani di sempre. «Proporremo prima di tutto, nel deserto del Sinai, un dinner show di livello assoluto», spiega Manuel Dallori. «Poi, dopo la performance di Guè, i nostri ospiti concluderanno la serata sul dancefloor con un dj set». Dallori, tra l'altro, porta avanti Cava, trattoria italiana ad alto tasso di stile che ha appena aperto dall'altra parte del mondo, a Tulum, in Messico, al VR Club Hotels & Resorts.

E qual è poi la musica italiana che più piace del mondo? Spesso quella di artisti emergenti come JFlako, rapper italo argentino che sta crescendo molto nella scena hip hop. Molti dei dei Reel diffusi da Martin Ramon Labriola, questo il vero nome di JFlako, sui social tra ottobre e dicembre 2024, hanno superato e di molto le 160.0000 visualizzazioni. Le sue storie, Jflako racconta in modo diretto, ma senza la voglia di stupire e ostentare a tutti i costi di troppi colleghi.

Tornando al divertimento, chi ha voglia di ballare e scatenarsi con musica internazionale non sempre può farlo a Venezia. L'1 marzo '25 invece, è possibile, grazie a BadVice DJ, artista del mixer veneziano attivo anche all'estero. A Rialto Pescheria propone la sua Festa Granda. Sul palco non è solo ma è accompagnato da tanti artisti tra cui l'italiano Alex Pizzuti. E' un evento gratuito e benefico, visto l'incasso del ricavato dei bar va al Reparto Pediatrico dell'Ospedale Civile di Venezia. «Vorremmo che anche quest’anno partecipassero tante persone, così da poter aiutare chi soffre», spiega BadVice, che all'anagrafe fa Alvise Catullo.

Tra i protagonisti italiani della scena musicale internazionale si fa notare pure Saintpaul DJ, che collabora con Eliza G e tra un set nei locali di riferimento e l'altro è sempre in cerca di nuovi talenti da produrre. «Non so se sono fortunato o bravo, sono nato a Carrara e cresciuto ad Avenza, città che non ha connessioni musicali, ma giro da anni il mondo con la mia musica»", raconta. «E' un'emozione impagabile».

E che succede tra Bergamo e Brescia, tra un locale e l'altro? Sorprende solo i più distratti il crescente successo degli spazi gestiti da Paolo e Francesco Battaglia, che in comune hanno solo una parte del nome, Costez. L'Hotel Costez, in Franciacorta, dallo scorso autunno propone un lungo weekend di party che inizia di venerdì, prosegue di sabato e si conclude con una Domenica all'Italiana dedicata alla show cooking e non solo alla musica, dalle 20 alle 23. Qui arrivano ragazze e ragazzi che hanno voglia di guardare e farsi guardare, in un ambiente in cui lo stile conta senz'altro. Il Costez di Bergamo, invece, è una grande discoteca in cui sul palco vanno sempre in scena show scatenati interpretati da ballerine, ballerini e performer professionisti. Soprattutto il venerdì notte, sul dancefloor ci si godono veri spettacoli a ritmo di musica.