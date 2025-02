Gene Hackman, dettagli-choc: "Cos'era costretto a fare per mangiare quel che voleva", cosa gli imponeva la moglie

28 febbraio 2025 a

Ancora mistero sulla morte dell'attore premio Oscar americano Gene Hackman, 95 anni, e di sua moglie Betsy Arakawa, pianista di 63 anni. I due sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe nel New Mexico assieme al loro cane. Il ritrovamento dei corpi da parte della polizia risale a mercoledì 26 febbraio, ma gli investigatori ritengono che la coppia potrebbe essere morta da tempo. Hackman è stato rinvenuto nell'ingresso della casa, mentre Arakawa è stata trovata morta accanto a una stufa in un bagno, il cane non si sa se nella cuccia o in un armadio in bagno. In ogni caso, secondo le autorità, non ci sarebbe stato alcun atto illecito.

Nel frattempo, stanno spuntando diversi dettagli della vita di Hackman e consorte, in genere molto riservati e lontani dalle telecamere. Ora, per esempio, è emerso che la moglie dell'attore tenesse molto alla salute della star, tanto che lo sottopose a una dieta rigida anni fa. Lo scrive il sito Tmz, che ha intervistato un amico di lunga data ed ex socio in affari di Hackman, Doug Lanham. Quest'ultimo, in particolare, ha raccontato che Betsy Arakawa si assicurava che Gene mangiasse sano, chiedendogli di seguire una dieta rigorosa. Secondo lui, inoltre, Gene sarebbe uscito più volte di casa per mangiare di nascosto nonostante fosse proprietario di un bar e di un bistrot da anni.

Altro particolare riguarda le figlie dell'attore: la più giovane ha rivelato di non aver parlato con il padre nei mesi precedenti alla morte. Mentre le altre due, Leslie ed Elizabeth Hackman, sono state viste giovedì mattina fare colazione insieme in un locale a Burbank, in California. Leslie, 59 anni, vive in California da qualche tempo e ha rivelato che non vedeva il padre da mesi, spiegando quanto lui fosse solitario, soprattutto negli ultimi anni della sua vita.