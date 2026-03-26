Affari tuoi, Berni e Sabina: "Una bastonata alla moglie..."

Poteva andare peggio, al simpatico Bernie. Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, il concorrente della puntata di mercoledì è Bernardo dalla Val d'Aosta, accompagnato in studio dalla moglie.

La coppia rifiuta la prima offerta del Dottore da 37mila euro: "Vogliamo ancora giocare". Quindi accetta il cambio di pacco, prendendosi il 20 e spiegando: "Su di me il 20 si ripercuote spesso".

Bernie rimane quindi con 10mila e 30mila euro da una parte e il beffardo pacco Ballerina dall'altra. Il Dottore gioca al ribasso offrendo appena 8mila euro, ma marito e moglie tengono duro e fanno bene, perché nel loro pacco ci sono proprio 30mila euro, il massimo possibile visto l'esito delle scavicchiate. E su X i telespettatori che commentano la partita in tempo reale sembrano prendersela soprattutto con la moglie Sabina.

"Ultimamente ogni volta che ha offerto l'ultimo cambio l'ha fatto per aiutare però potrebbe pure essere che ora faccia il contrario perché ormai l'abbiamo sgamato", "Giustamente... cambio proposto come ultima chance ieri sera, cambio proposto anche stasera", "In ogni caso, speriamo che il finale sia ugualmente positivo", "Stefano stasera sembra molto infastidito!", "Poveretto si vede che è dispiaciuto, era partito carichissimo all’inizio", "Gli escono tutti i rossi ma a lui va bene, che disagio i concorrenti di sto programma", "Herbert dice sempre va bene", "Che palle sto continuo Sabi, Sabi, Sabi…", "Sembra che gli hanno dato una BASTONATA alla moglie...".