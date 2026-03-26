Affari tuoi, Herber Ballerina umiliato da De Martino: "Non è abituato"

"Non lo vedremo mai qua, non si presenti". Herbert Ballerina e Stefano De Martino "gelano" simpaticamente Bernie e Sabina, i concorrenti della Val d'Aosta della puntata di mercoledì di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1.

La coppia si presenta e annuncia che il figlio di 19 anni ha intenzione di frequentare l'università di Ingegneria aerospaziale. Target troppo alto per il programma, ironizzano i due padroni di casa.

De Martino e Ballerina sono poi stati protagonisti di un divertente siparietto, un equivoco bello e buono: sulle note di Garibaldi fu ferito Herbert si avventura in mezzo allo studio, con Stefano che lo guarda stranito: "Ho pensato che non usciva... ho pensato che Gennarino era ammalato...".

E il conduttore lo congeda: "Non è abituato a questi ritmi, è arrivato al limite delle forze. Sei arrivato... Non è abituato, non è abituato, non ha mai lavorato in vita sua, lo stiamo perdendo".

Ridono tutti, compresa l'ex spalla comica di Maccio Capatonda. Per la cronaca, la partita di Bernie e Sabina finisce bene: marito e moglie si portano a casa infatti 30mila euro, resistendo alle offerte del Dottore e scommettendo tutto sul pacco che avevano in mano. Hanno fatto bene: applausi finali.