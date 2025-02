Gene Hackman, rumors inquietanti sulla moglie Betty: "Da cosa era ossessionata"

28 febbraio 2025 a

a

a

Pare che Betsy Arakawa, pianista di 63 anni, avesse una vera e propria ossessione per la salute del marito. l'attore premio Oscar americano Gene Hackman, 95 anni. I due sono stati trovati senza vita, assieme al loro cane, nella loro casa a Santa Fe nel New Mexico. Al sito Tmz un amico ed ex socio di Hackman nella gestione del locale "Jinja Bar & Bristrot" ha raccontato che Betsy anni fa gli aveva chiesto di seguire una dieta rigida, nel tentativo di assicurarsi che mangiasse sano. E sembra lo controllasse in maniera così attenta che lui riusciva a sgarrare solo quando andavano a giocare a golf.

Poi - ha ricordato ancora l'amico - anche dopo aver lasciato la gestione del bistrot, Gene sarebbe andato spesso a mangiare da lui e, proprio per seguire la dieta della moglie, avrebbe ordinato quasi sempre "halibut o salmone in carta di riso invece di una grande bistecca". Le figlie dell'attore, che lui aveva avuto da una relazione precedente a quella con Betsy, al Daily Mail hanno spiegato che al padre "piaceva fare pilates e yoga, e lo faceva diverse volte la settimana". Tuttavia, hanno aggiunto che erano "alcuni mesi" che non lo sentivano, pur essendo molto uniti. A poche ore dal ritrovamento dei corpi, la famiglia ha diramato una nota con cui ha espresso "grande tristezza": "Era amato e ammirato da milioni di persone in tutto il mondo, ma per noi è sempre stato solo papà e nonno".