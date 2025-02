Eleonora Giorgi, il pesantissimo silenzio di Paolo Ciavarro: ecco cosa sta succedendo

28 febbraio 2025 a

Cresce la preoccupazione sullo stato di salute di Eleonora Giorgi. Da giorni ricoverata a causa di un aggravamento, l'attrice sta combattendo contro un tumore al pancreas. "Non dobbiamo prenderci in giro, ma possiamo vivere serenamente gli ultimi istanti - ha detto il figlio Andrea Rizzoli a La Vita in Diretta -. Lei sta bene, è cosciente. Non ha più una grande capacità fisica, fa qualche passo, ma anche oggi l’ho trovata in forma e mangia".

La 71enne è andata in ospedale "dopo l’ultima crisi, quando il mio oncologo ha deciso di ricoverarmi. Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori. Qui ho recuperato le forze", aveva dichiarato la stessa Giorgi sulle pagine del Corriere della Sera. Ma se il primogenito ha deciso di parlare della malattia, il secondogenito, Paolo Ciavarro, preferisce il silenzio.

Qualche giorno fa Paolo, da tempo opinionista di Forum, è stato in studio a fianco di Barbara Palombelli. La conduttrice lo ha ringraziato spiegando che "Eleonora ci sta per salutare. E noi apprezziamo molto che oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta". Parole che fanno pensare al peggio. Così come il silenzio di Paolo.