Casa a prima vista, "ti possa venire un colpo": insultano Gianluca Torre, ecco la sua reazione

01 marzo 2025 a

a

a

"Seguimi, oggi ti porto in un vero dream". Così inizia l'ultimo reel postato su Instagram da Gianluca Torre, nel quale viene mostrato un "affascinante loft in Corso di Porta Romana", nel pieno centro di Milano. L'appartamento si compone di due camere, tre bagni, 280 metri quadri alla cifra - alta, ma non così inusuale per la metropoli lombarda, di 1.800.000 euro. In descrizione al filmato, l'agente immobiliare ha anche lasciato dei recapiti telefonici per tutti gli acquirenti che sono interessati a visionare l'appartamento.

Ma sotto al video sono comparsi commenti di utenti indignati. In particolare, i suoi followers non hanno apprezzato l'uso ripetuto di termini inglesi per definire concetti perfettamente spiegabili in lingua italiana. Ma, conoscendo un po' il lavoro di Gianluca Torre, ciò non dovrebbe stupire. L'agente immobiliare di Casa a Prima Vista, sia davanti alle telecamere sia nella sua vita professionale, adotta questo stile british per portare a termine le sue vendite. "Mi era tornata la voglia di fare un big buy su Milano, poi ho sentito giancarlo torre parlare con un parole inglesi al suo italiano così stylish e mi si è rotto il dream. Mi sono sentito horrified", ha commentato Manuel. Dello stesso avviso anche Ada: "Si pero SIAMO IN ITALIA PARLIAMO ITALIANO... sempre con questi termini inglesi che stravolgono le frasi, dai su, devono sempre forzare il linguaggio, se sei milanese piuttosto PARLA DIALETTO MILANESE che è piu bello e apesso più comprensibile!!!".

Qualcuno, però, ha superato il limite. "'Non sono overpromising' che ti possa venire un colpo", ha scritto tal Gilberto. Torre ha condiviso il commento di questo utente sulle sue Instagram stories, allegando il seguente messaggio: "Volete divertirvi un botto??? Leggete i commenti al mio ultimo reel". E la sua risposta non lascia spazio a interpretazioni: "Tiè", con tanto di emoticon di corna.