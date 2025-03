The Voice Senior, "ma è lui...". Incredibile sul palco: lo riconoscete?

01 marzo 2025 a

a

a

"Ma è lui?". Lo stupore di Clementino, uno dei quattro giudici di The Voice Senior, è quello di tutti i telespettatori dello show musicale del venerdì sera di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Solo che, a differenza degli spettatori in sala e dei telespettatori a casa, il rapper napoletano è con la poltrona girata. Dà le spalle al palco, sul quale si sta esibendo il signor Nicola.

Né Clementino, né Gigi D'Alessio, Arisa o Loredana Bertè, il resto della giuria vip, sa chi stia cantando né può vedere il suo volto. I quattro artisti possono solo ascoltare la sua voce e provare dei brividi lungo la schiena. Davanti al microfono, sembra proprio esserci Adriano Pappalardo.

"Ma è Franco del Grand'Italia!". Delirio totale: The Voice Senior, chi è quest'uomo

Si tratterebbe, insomma, di una delle star "in incognito" che si esibiscono una volta a puntata. Invece no, Nicola è un maturo signore calabrese che nella sua vita ha iniziato a lavorare a 14 anni, poco più che bambino, dovendo per questo abbandonare il suo sogno di diventare un cantante. Ormai trapiantato vicino a Cremona, in Lombardia, coltiva ancora un desiderio: poter tornare nel suo paese d'origine e cantare alla festa del Santo Patrono, davanti a tutti i suoi vecchi compaesani. A giudicare dalla performance offerta, ha tutte le carte in regola per riuscirci.

Il dramma sul palco di The Voice Senior: "Quando ho visto tutti quei cadaveri", chi è Gianni

Nicola infatti interpreta proprio Ricominciamo , super classico di Pappalardo, e lo fa con l'intensità e la potenza dell'originale. Clementino, dopo lo stupore iniziale, ci ripensa: "No, non è lui". Ma non cambia il suo giudizio assolutamente positivo: il rapper infatti è il primo dei giudici a girarsi, seguito da D'Alessio e da Arisa. Unica "scettica", la Bertè. E alla fine il meccanico calabrese sceglie proprio il team Clementino. Per la cronaca, il vip in incognito della serata è stato l'attore Claudio Santamaria.