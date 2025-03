Eleonora Giorgi, l'ultimo drammatico messaggio: "Alle prese con un naufragio"

03 marzo 2025 a

a

a

"Non c'è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone": queste le parole dell'attrice e regista Eleonora Giorgi, morta oggi a 71 anni, nella sua ultima intervista al Corriere della Sera. Era ricoverata alla clinica Paideia di Roma e dalla sua stanza d'ospedale raccontava: "Mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo". Era il 19 febbraio scorso. Nella puntata di Verissimo in onda il 2 febbraio, invece, l'attrice aveva rivelato che le sue condizioni di salute erano in peggioramento: "Hanno scoperto una metastasi al cervello".

In quell'ultima intervista al Corsera, Giorgi, che era malata di tumore al pancreas, aveva mostrato ancora una volta tutta la sua forza: "La mia origine austroungarica mi fa essere soldato di me stessa: dopo l’ultima crisi di tre settimane fa il mio oncologo ha deciso di ricoverarmi. Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori. Qui ho recuperato le forze". L'attrice, però, aveva detto anche di non essere arrabbiata per quanto le era successo, "perché ho il cuore pieno dell’affetto della famiglia e del pubblico. I miei figli, durante le flebo, mi hanno stretto la mano per 14 ore di fila".

Addio Eleonora Giorgi, la carriere di una diva: il boom negli anni '80 e la svolta radicale nei '90

Quando le era stato chiesto cosa l'aiutasse a stare bene, lei aveva risposto: "L’amore dei miei figli: gli infermieri mi dicono non è scontato. Mi raccontano di quarantenni spaventati davanti ai genitori gravemente malati. Non lasciate solo chi soffre, soprattutto di domenica, il giorno più triste. A San Valentino mia nuora Clizia è venuta con il mio adorato nipotino Gabriele, di tre anni. Gli hanno detto che la nonna è in albergo: abbiamo liberato in aria dei palloni rossi". Poi, aveva spiegato che il momento più difficile della giornata era "la notte, che passo sveglia. Nel silenzio mi sento su un’altalena, sospesa. Non sono spaventata: ho avuto molta più paura di vivere. La vita a volte è crudele. Trovarsi nella consapevolezza della morte ti fa analizzare le cose in modo diverso. Mentre dormo, adesso sogno. Prima non succedeva. E quando mi sveglio ripenso ai miei figli da piccoli, frutto dell’amore con due uomini che hanno scelto di diventare padri con me".

Sul dopo-morte, invece, aveva detto: "Vorrei riabbracciare la mia cagnolina Klari, spero venga di corsa incontro a me. Poi mia nonna e Angelo. E i due brevi amori napoletani, Pino Daniele e Massimo Troisi". Infine, aveva smentito chi diceva che fosse saggia: "No, sono alle prese con un naufragio e cerco di gestirlo. Ma in fondo sono così matta che spero ancora in un miracolo. Se succederà correremo dal Papa e chiederemo spiegazioni".