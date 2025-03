Claudio Lippi durissimo contro Paolo Bonolis: "Esperienza orrenda, prevaricatore. A Domenica In..."

03 marzo 2025 a

"Paolo è un Gemelli, tende a prevaricare, l’ultima parola è sempre la sua": intervistato dal Corriere della Sera, Claudio Lippi ha ribadito che la Domenica In fatta con Bonolis fu "orrenda". A tal proposito ha raccontato un episodio: "Con Magalli dovevamo presentare un gioco. Forse una volta saremmo riusciti a dire una frase intera, prima che intervenisse lui. Eppure mi diceva: 'Sei il mio maestro'. Non andai all’ultima puntata, mi diedi malato. Bonolis se la legò al dito. Ci siamo incontrati la settimana scorsa, in treno. È stato cordiale. Nessun rancore".

Sulla sua decisione di lasciare anche la Buona Domenica con Paola Perego dopo sole cinque puntate, invece, ha spiegato: "Eh, quando c’è di mezzo Lucio Presta... Non condividevo i contenuti del programma, volgarissimi. Anche Paola era imbarazzata durante il ring tra Sgarbi e Alessandra Mussolini". Poi, parlando della sua vita, ha detto di averne tratto un insegnamento molto importante, "che tante volte sono caduto e altrettante mi sono rialzato, magari depresso ma sorridente".

A proposito del suo rapporto speciale con Fabrizio Frizzi, ha rivelato: "Ho buoni rapporti con tanti, ma se penso all’amicizia con la A maiuscola, per me sacra, quella per cui si può stare a guardarsi negli occhi per ore senza parlare, c’è solo Fabrizio. Abbiamo condiviso periodi difficili sul lavoro. Era innamorato della vita, se n’è andato nel momento più bello. Dovevamo vederci a cena, mi è rimasta la convinzione che un giorno mi chiamerà".