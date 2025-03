Taylor Mega, "pieno di donne famose che le hanno false": fuori i nomi, una scomoda verità

04 marzo 2025 a

a

a

Non ha peli sulla lingua, Taylor Mega, né quando si parla di rivelazioni intime né quando deve rivelare qualche scottante indiscrezione sul mondo dello showbiz italiano. Forse proprio per questo Le Iene hanno pensato a lei per aver conferme sul giro di borse di lusso "farlocche" che spopolano nel jet-set anche in occasione di una settimana "sacra" per l'alta moda come la Fashion Week milanese.

L'inviato del programma di Italia 1 Stefano Corti indaga sulle influencer e la pratica di comprare borse fake di grandi marchi. "Avere una borsa di Hermes per me è diventato uno status symbol, io sono collezionista vera e riconosco quelle false - premette la bionda friulana, che in passato ha avuto dei flirt con Flavio Briatore e Tony Effe -. C’è pieno di famose che hanno borse fake, le riconosco tutte".