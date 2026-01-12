Garlasco, bomba dei giudici su Le Iene: "Diffamazione aggrravata". Ma ieri sera...

Nelle motivazioni del verdetto, depositate a fine ottobre ma rese note soltanto oggi, lunedì 12 gennaio, si legge che è diffamazione aggravata l’aver "insinuato nel corso dello speciale" televisivo che Stefania Cappa "potesse essere coinvolta nell'omicidio" riportando le dichiarazioni di Marco Muschitta , tecnico del gas che all’epoca disse di aver visto una ragazza bionda uscire in bicicletta dalla villetta di via Pascoli la mattina del 13 agosto 2007, salvo poi ritrattare tutto. Dichiarazioni che il gup di Vigevano aveva già definito di "assoluta inattendibilità".

Proprio all’indomani del nuovo servizio de Le Iene che è tornato a parlare della famiglia Cappa in relazione al delitto di Garlasco , vengono depositate le motivazioni della sentenza con cui fu condannato l’autore del servizio della stessa trasmissione di Italia 1 trasmesso nel maggio 2022 dove si gettavano ombre sempre su Stefania Cappa . La giudice della terza sezione penale di Milano, Sara Faldini , mette nero su bianco che associare lei e i suoi familiari all’omicidio di Chiara Poggi è diffamazione.

Per quei contenuti, l’autore Riccardo Festinese e il conduttore Alessandro De Giuseppe sono stati condannati a una multa di 500 euro e a risarcire Stefania Cappa con una provvisionale di 10mila euro. Secondo la giudice, nel servizio del 2022 "si giunga a insinuare, benché tale non fosse l'obiettivo perseguito dagli imputati, che Cappa potesse avere avuto un ruolo nell'omicidio" e che fossero "state tralasciate, forse anche dolosamente, delle dichiarazioni centrali all'accertamento della verità".

La sentenza chiarisce anche che "non è certamente possibile in questa sede" affrontare "l'estrema complessità della vicenda giuridica relativa all'omicidio di Chiara Poggi" e che le critiche al processo Stasi e la riapertura delle indagini "esulano dall'oggetto" del procedimento per diffamazione. Stefania Cappa, ricorda la giudice, "non è mai stata indagata".