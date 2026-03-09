Le Iene, drammatico fuorionda di Rocco Siffredi in lacrime: "Non voglio più vivere"

Un fuorionda drammatico, quello di un Rocco Siffredi in lacrime. Il re dell'hard, singhiozzando, afferma: "Non voglio più vivere". Questo quanto diffuso da Le Iene, il programma di Italia 1, che ha dato voce a diverse attrici che hanno accusato lo stesso Siffredi di violenza sessuale.

Da par suo l'attore ha respinto le accuse e ha reagito presentando querele e sostenendo che il servizio televisivo avrebbe manipolato parte dell’intervista concessa alla giornalista Roberta Rei. Secondo la versione di Siffredi, la scena in cui appare in lacrime sarebbe stata collegata in modo fuorviante alle accuse. L’attore ha infatti spiegato che quel momento di commozione riguardava le condizioni di salute di uno dei figli ricoverato in ospedale. Proprio per chiarire questo punto, la redazione del programma ha deciso di mandare in onda l’estratto integrale del fuorionda, senza tagli. "È una clamorosa menzogna", ha dichiarato la stessa Rei, spiegando che durante l’intervista non sarebbe mai stato citato il figlio.

Nel filmato completo si vede anche un momento di forte tensione tra i due. Siffredi arriva a insinuare che la giornalista possa essere stata pagata per danneggiarlo. Rei respinge l’accusa e lo invita a dimostrarla: "Nessuno mi ha mai pagato". Aggiunge inoltre che, qualora emergesse l’ipotesi che qualcuno stia pagando le attrici per accusarlo, sarebbe pronta a realizzare una controinchiesta.

Subito dopo l’attore si chiude in un lungo silenzio, poi scoppia a piangere. Preoccupata, la giornalista gli chiede se preferisca interrompere l’intervista o bere un po’ d’acqua. Lui però pronuncia soltanto parole cariche di disperazione: "Non voglio più vivere. Non voglio più vivere ma non voglio lasciare il dolore a mia moglie o ai figli. Ho dei momenti molto difficili. Se mi sto facendo aiutare? No."

Rei decide quindi di lasciare la stanza per permettergli di calmarsi. Solo in seguito, racconta la redazione, Siffredi avrebbe accennato ad alcuni problemi familiari, spiegando che "Ha parlato con un autore de Le iene delle condizioni del figlio". Per questo l’inviata ribadisce che "è falso che nell'intervista pianga mentre parla del figlio", conclude Roberta Rei.