L'Eredità, telespettatori in rivolta: "Martina è raccomandata, indegni"

Ieri, lunedì 3 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Ad arrivare fino alla Ghigliottina, la manche finale del gioco, è stato Fernando, che ha tentato di portarsi a casa la bellezza di 175mila euro. Per ottenere questo gustoso bottino, però, doveva trovare una parola che quadrasse con "Unità", "Data", "Segretario", Scalo", "Tromba". Il concorrente ha scelto la parola "Coda". Ma la risposta si è presto rivelata sbagliata, dato che la soluzione corretta era "Produzione".

Una soluzione che non è piaciuta affatto ai telespettatori de L'Eredità, che si sono riversati sui social per criticare la scelta degli autori per la parola finale della Ghigliottina. "Produzione ci sta malissimo", "Segretario di produzione, da dove viene?", "Produzione?? Non ci siamo!! Sempre poco associabili le parole!! Ciao a tutti amici a domani bravi chi ha indovinato!", E ancora: "Siete indegni e vergognosi, ultima parola da vomito, siete ridicoli, fate pena ma non vi vergognate? Una parola veramente vergognosa. Braccino corto".

Ma c'è anche chi ha intravisto un certo favoritismo nei confronti di un'altra concorrente Martina. Non è arrivata fino alla Ghigliottina, ma secondo alcuni è stata aiutata da Marco Liorni. "Ma Martina è raccomandata vero? Mai viste domande così facili allo stesso concorrente", ha scritto su X Stefania.