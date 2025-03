Affari Tuoi, Simona travolta dopo la puntata: "Vattene via ti prego", lei "balbetta" con De Martino

05 marzo 2025 a

a

a

Ad Affari Tuoi è la serata di Simona. Nella puntata andata in onda martedì 4 marzo la concorrente delude (e non poco) le aspettative di Stefano De Martino lasciando di fatto una prateria al dottore che piazza il colpo sul finale. La partita in un primo momento scivola via che è un piacere: i pacchi blu saltano come birilli e restano in gioco solo pacchi rossi pesantissimi. Simona cambia per ben due volte il suo pacco e fa bene dato che aveva zero euro in quello pescato a inizio partita. Poi però si perde sul finale.

Quando restano sul campo un blu e un rosso lei afferma che il pacco pescato dal bancone dopo l'ultimo cambio è legato allo zio che l'ha sempre guidata, anche dopo la morte. Ma quando il dottore le offre 20.000 euro lei rinuncia ad andare avanti. E De Martino le contesta la scelta: "Perché hai accettato se eri sicura dell'aiuto dello zio con quel pacco?".



Lei balbetta qualcosa ma ormai la frittata è fatta. E così nel pacco che stringeva tra le mani vanno in fumo 50.000 euro. Un errore imperdonabile che sui social non è passato inosservato. E su X c'è chi ha puntato il dito contro la concorrente: "Risponde 'lo sapevo', 'va bene lo stesso" le dico solo una cosa, vattene via", tuona un utente. E ancora: "Che poi, tutti furbi con le richieste di offerte, chiedono la cifra più alta o circa. Ma se non vuoi correre rischi chiedi una cifra "onesta". 45k non te li avrebbe mai dati, ha offerto fino a 29k, magari avesse richiesto quella cifra gliel'avrebbe accordata", afferma un altro utente. Infine l'affondo più pesante: "Non meritava nemmeno i 20.000, troppa lagna e poco realistica".