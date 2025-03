Casa a Prima Vista, la figlia di Nadia Mayer? Clamorosa: "Sembra una top model"

05 marzo 2025 a

a

a

Nadia Mayer è una delle star di Casa a Prima Vista più apprezzata dai telespettatori di Real Time. Ex modella e ora stimata agente immobiliare, fa parte della squadra romana, insieme a Corrado Sassu e Blasco Pulieri. E sui social è molto attiva, fato che posta di continuo foto e video divertenti. Uno degli ultimi, però, ha attirato la curiosità di molti utenti. Il motivo? Molti sono rimasti ammaliati da sua figlia.

Un viso da top model che ricorda molto quello di Kate Moss. Capelli biondi, fisico da urlo, sguardo penetrante. Anastasia, la figlia di Nadia Mayer, è divina. Almeno questo è il parere degli utenti di Instagram, che si sono riversati sui social per lasciare il proprio commento. "Che figlia stupenda che hai...", il commento di un fan. "Hai una figlia dolcissima", gli fa eco un altro.

"Un'ex pop star". Terremoto Gianluca Torre: sostituito da questa donna a Casa a prima vista | Guarda

E in effetti nel video postato da Nadia Mayer viene mostrato il più classico dei momenti tra mamma e figlia. Con Anastasia che spazzola i capelli di Nadia per renderli più lisci e morbidi. E, al contempo, permetterle di rilassarsi dopo una giornata di duro lavoro. "Non sono un'esperta - ha scritto la ragazza su Instagram -, ma volevo far rilassare mami".