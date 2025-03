Affari tuoi, Francesca fregata? "Una infamata", caos dopo i titoli di coda

05 marzo 2025 a

a

a

Tutti per Francesca, la concorrente di Affari tuoi impiegata di Parma. Tutti tranne il Dottore, accusato dai telespettatori a casa di aver cercato fino all'ultimo di fregare l'ex pacchista.

Ad accompagnarla in studio c'è la sorella Ilaria. La mora e la bionda protagoniste al quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. La partita è complicata, non fortunatissima, ma sono soprattutto i trabocchetti psicologici del Dottore, con le sue offerte malefiche, a mettere in difficoltà Francesca. Il finale è sofferto, con 20mila euro portati a casa nonostante un cambio pacco che grida vendetta, tanto che un telespettatore su X si sfoga: "Al prossimo Carnevale mi travesto da pacco di Affari tuoi".

"Vattene via ti prego": Simona ribaltata dopo Affari Tuoi, il dettaglio che nessuno ha notata

Gl altri commenti in tempo reale, a titoli di coda in sovrimpressione, sono di ben altro tenore: "Stron***to il doc questa sera", "Brava, alla faccia dei gufi", "Che str***one il doc voleva toglierle anche i 20k", "Perché la tipa ha vinto 20mila euro e ha avuto una reazione che sembrava dovesse darli lei alla Rai?", "20.000 meglio di un calcio in c***o alla fine.... ahahahahah....", "Comunque il bastardo del doc gli aveva offerto il cambio...", "Questa è una infamata", "Vabbè ma il dottore è un malvagio comunque".

De Martino? Lorella Boccia lo colpisce nelle parti intime, cosa è successo | Video

Qualcuno va controtendenza ("Secondo me il dottore le voleva aiutare") ma sono casi isolati. "Comunque lei sarebbe stata l'unica che per cui avrei compreso le lacrime perché oltre allo stress è pure incinta ma stranamente stasera nulla", "Mah, secondo me se l'ha aiutata prima, voleva aiutarla pure ora col cambio. Ma spero di sbagliarmi", "Ecco Lupo... che ovviamente gli sta dicendo tra le righe che non hanno un ca***zo... ahahahah...".