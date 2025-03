"Eleonora Giorgi è stata estromessa da Amadeus senza motivo, le fece malissimo": Rita Rusic sgancia la bomba

06 marzo 2025 a

Emergono nuovi dettagli sulla vita di Eleonora Giorgi, l'attrice recentemente scomparsa dopo una lunga lotta contro un tumore. A raccontare qualcosa di più sui suoi ultimi anni è l'amica Rita Rusic. Ospite di Storie Italiane in onda su Rai 1, la produttrice cinematografica ha svelato a Eleonora Daniela una confidenza fattale dalla stessa Giorgi. "Negli ultimi tempi era amareggiata perché non la facevano lavorare, ma a ferirla di più fu un episodio", ammette prima di scendere nei dettagli.

Giorgi aveva infatti avuto l'idea di condurre, in coppia con Ornella Muti, una serata del Festival di Sanremo 2022 e fece una proposta ad Amadeus: "L'idea di mettere sul palco due attrici e icone del cinema italiano era molto piaciuta ma dopo una serie di riunioni, Eleonora è stata estromessa senza motivo. Lei era rimasta malissimo".

Eppure per Rusic all'attrice "bisognava darle anche un cameo, una parte piccola, anche per farle rivivere il set, dobbiamo essere più profondi e più buoni, ma prima della morte. Quando gli artisti decidono di separarsi da un ambiente vivono periodi difficili. Lei non ha avuto fortuna con il cinema d’autore, nella sua grande carriera le sarebbe piaciuto interpretare anche ruoli più artistici, non ha avuto la fortuna di incontrare registi di questo tipo che credevano in lei. Ma ripeto la famiglia è riuscita darle una grande serenità perché si sentiva sola, si era ritirata dalla vita di coppia anche, non voleva andare al mare, e farsi vedere, ha quindi trovato questo grande amore nella famiglia e lei si è sentita così forte dal sapere che non si sarebbe separata dal suo grande amore".