Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli rivela: "Dove vogliamo disperdere le sue ceneri"

Ieri, mercoledì 5 marzo, si sono svolti i funerali di Eleonora Giorgi, la celebre attrice scomparsa lunedì scorso. Alla Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma si è radunata una vasta folla. Presenti anche gli amici e colleghi Carlo Verdone e Christian De Sica. E, più in generale, tutti coloro che le hanno voluto bene in questa vita. Sulla bara è stata posta una sua foto che la ritrae nel fiore degli anni, quando tutti gli italiani hanno imparato ad apprezzare le sue doti attoriali.

Eleonora Giorgi non sarà sepolta. Secondo le sue ultime volontà, l'attrice è stata cremata. "Ha chiesto di essere cremata. Ci piacerebbe ottenere la dispensa per lasciare l’urna nel Santuario della Madonna del Sorbo, a Campagnano, un luogo caro a me e a Paolo. Se non fosse possibile, disperderemo le ceneri sulle Dolomiti, che lei amava molto". A riverarlo è stato il figlio Andrea Rizzoli, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Lui di sua mamma si terrà "il foulard con il suo profumo".

"Il lavoro dell’attrice non è facile ti consuma però lei ha sempre trovato il tempo per i figli, ha sempre trovato spazio per darci il suo cuore e la sua attenzione. Aveva tantissimi difetti, poteva essere intransigente e quest’ultimo anno è stato molto particolare. Non avevamo mai pensato di perdere nostra madre così giovane quando poi è arrivato il cancro al pancreas sapevamo che non sarebbe stato facile sconfiggerlo. Chi è malato non ha armi, si affida la medicina e si affida all’amore delle persone che gli stanno accanto a sostenerlo ogni giorno tra le cure", ha raccontato il figlio Andrea poco prima dell'inizio del funerale.