Casa a Prima Vista, Nadia Mayer stufa di Corrado Sassu e Blasco Pulieri: "Non ce la faccio più"

A Casa a Prima Vista, oltre a cercare di avere la meglio sulle vendite immobiliari, ci si diverte parecchio. E non potrebbe essere altrimenti. In fondo le star del programma televisivo in onda su Real Time sono simpaticissime. Sia quelle che fanno parte della squadra milanese - Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D'Amico - sia quella romana - Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu. E, il più delle volte, intrattengono i loro fan anche sui social.

L'ultimo, in ordine cronologico, lo ha postato Corrado Sassu. Nel video si vedono lui, Nadia Mayer e Blasco Pulieri a bordo di un auto. E i due maschietti prendono di mira proprio la loro collega. In particolare, l'oggetto della presa in giro è l'origine veneta di Nadia Mayer. "Nadia dimmi una cosa in veneto", ha esclamato Sassu. "Come si chiama il podca?", gli ha fatto eco Pulieri. "Siete due mona", ha replicato Mayer. "Ma posso campare con sti due qua? Non ce la faccio più", si è chiesta ancora l'ex modella. "La gondola e il canal di Venezia", ha continuato Sassu.

La puntata di ieri sera, giovedì 6 marzo, è stata vinta dal solito Corrado Sassu. L'agente immobiliare ha pubblicato un video su Instagram nel quale si mostra nel set milanese rivendicando di "aver espugnato anche il fortino milanese".