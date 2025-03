Gene Hackman e Betsy, l'ultima sconvolgente teoria sulla loro morte: "Se fosse caduta..."

07 marzo 2025 a

a

a

La morte di Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa è tutt'ora un mistero, che ormai dura da mercoledì 26 febbraio, giorno in cui i due cadaveri sono stati rinvenuti nella loro residenza in New Mexico. Le cause del decesso restano incerte e le risposte definitive arriveranno solo con i risultati delle autopsie (ma non è affatto certo). I risultati attesi nelle prossime settimane. Nel frattempo, la polizia continua a indagare su ogni possibile scenario, dall'omicidio alla morte accidentale, mentre esperti di fama internazionale avanzano diverse ipotesi.

Tra questi, la patologa Priya Banerjee ha spiegato al New York Post che Betsy, a suo giudizio, potrebbe essersi tolta la vita, questo perché accanto al cadavere al suo corpo sono state trovate delle pastiglie. Secondo questa teoria, il suicidio potrebbe aver comportato un malore fatale a Hackman, il cui cuore non avrebbe retto all’emozione (Hackamn, infatti, potrebbe essere morto successivamente alla moglie.

Un'altra teoria, proposta dal dottor Michael Baden in un'intervista a Fox News, suggerisce una sequenza di eventi del tutto naturali. Considerando che l’attore soffriva di una patologia cardiaca cronica, aveva la pressione alta e portava un pacemaker, Baden ipotizza che possa aver avuto un infarto. La moglie, nel tentativo disperato di aiutarlo, sarebbe corsa al piano superiore per recuperare le sue pillole, ma potrebbe essere scivolata prima di poter tornare da lui: "Potrebbe aver sbattuto la testa e aver riportato qualche lesione interna al cervello". Una teoria che, certo, può reggere. Ma che oggettivamente appare profondamente improbabile.

"Immagini agghiaccianti dalla bodycam". Gene Hackman, svolta clamorosa nelle indagini

Poi il criminologo Peter Valentin, il quale concorda con la teoria secondo cui Hackman potrebbe essere "morto semplicemente di infarto", eppure rimane molto scettico sull’ipotesi della caduta accidentale di Betsy. Ai microfoni di Fox News ha spiegato: "Se fosse caduta avrebbe avuto un trauma cranico. Avrebbe avuto un’emorragia cerebrale. Avrebbe avuto delle contusioni. Ci sarebbero state prove di una lesione. E il patologo le avrebbe viste. L’assenza di lesioni è degna di nota".

Infine l'ultima ricostruzione, proposta dal medico legale James Gill, non coinvolto direttamente nelle indagini, e che però ha accrditato la possibilità che Betsy sia morta di crepacuore poiché incapace di sopportare il dolore dopo aver scoperto il cadavere di Gene Hackman. Inoltre, Gill esclude la teoria di un "suicidio di coppia", che sembrava prendere piede nella prima parte della settimana: "Generalmente, le coppie che scelgono di togliersi la vita insieme vengono ritrovate nello stesso luogo, mentre i corpi di Hackman e Arakawa erano in stanze separate: lui in cucina, lei in bagno", ha concluso. Morale? Mistero fitto. Anzi fittissimo.