Gene Hackman "non se n'è neanche accorto": cos'è l'hantavirus che ha stroncato Betsy

Una sindrome polmonare da hantavirus, probabilmente sottovalutata e scambiata per una banale influenza. Questo ha stroncato Betsy Arakawa, la 65enne moglie di Gene Hackman. A confermarlo è stata la dottoressa Heather Jarrell, il medico legale che si sta occupando della fin qui misteriosa morte del grande attore e della sua compagna nella loro casa di Santa Fe, in New Mexico.

La donna di fatto era la caregiver e unica responsabile della salute dell'anziano divo di Hollywood, 95 anni e affetto da morbo di Alzheimer come emerso dai referti medici successivi alla sua scomparsa. Betsy sarebbe morta l'11 febbraio, Gene intorno a una settimana dopo, praticamente abbandonato a se stesso, per cause naturali. Probabilmente per stenti, che hanno portato a problemi cardiaci già aggravati dall'Alzheimer di cui soffriva.

L'hantavirus che ha stroncato la donna è una malattia rara ma potenzialmente fatale, diffusa dagli escrementi di roditori infetti. Si manifesta tipicamente in primavera e in estate, spesso a causa di esposizioni che avvengono quando le persone si trovano vicino a escrementi di topo in case, capannoni o aree poco ventilate. Produce un fluido nei polmoni e se non curato il virus conduce alla morte nel giro di appena 24/36 ore.

Le autorità avevano inizialmente già escluso il coinvolgimento di terze persone dopo che i corpi erano stati scoperti il 26 febbraio. I test immediati per l'avvelenamento da monossido di carbonio erano inoltre risultati negativi. Arakawa, 65 anni, è stata trovata con un flacone di medicinali aperto e pillole sparse sul bancone del bagno. Hackman, 95 anni, è stato trovato nell'ingresso della casa.

"Il signor Hackman mostrava segni di Alzheimer in stadio avanzato", ha detto la dottoressa Jarrell. "Era in pessime condizioni di salute. Aveva una grave malattia cardiaca e credo che alla fine sia stata questa la causa della sua morte". Gli investigatori hanno scoperto che l'ultima comunicazione e attività conosciuta di Arakawa risale all'11 febbraio, quando ha visitato una farmacia, un negozio di animali e un mercato agricolo, ha dichiarato lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza. Il pacemaker di Hackman ha mostrato segni di attività l'ultima volta una settimana dopo e aveva un ritmo cardiaco anormale il 18 febbraio, il giorno in cui probabilmente è morto, ha detto Jarrell.

"È possibile che non si fosse reso conto che era morta", ha affermato. I loro corpi sono stati trovati poco più di una settimana dopo. Hackman è stato trovato nell'ingresso della casa. Le pillole per la tiroide prescritte ad Arakawa sono state trovate nelle vicinanze e non sono state indicate come causa della sua morte, ha detto Jarrell. Questo è il primo caso confermato di hantavirus in New Mexico quest'anno. Jarrell ha detto che non si sa quanto velocemente sia morta Arakawa. Gli investigatori hanno recuperato in precedenza oggetti personali dalla casa della coppia, tra cui un'agenda mensile e due cellulari. Anche uno dei tre cani della coppia è stato trovato morto in una gabbia in un ripostiglio del bagno vicino ad Arakawa, mentre altri due cani sono sopravvissuti.